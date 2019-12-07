В Одесі знайшли тіло п'ятої жертви пожежі на Троїцькій

Станом на ранок суботи, 7 грудня, рятувальники виявили тіло ще однієї людини під час розбору завалів в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Таким чином на даний момент відомо про п'ять жертв пожежі, повідомляє прес-служба ДСНС області.

"Станом на 6 год 30 хв. 7 грудня продовжуються заходи з ліквідації надзвичайної ситуації, пов'язаної з пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальники відзначили, що всього в результаті пожежі загинули п'ять осіб:

4 грудня о 12.20 одна жінка померла в лікарні.

5 грудня о 17.40 тіло однієї людини виявлено при проведенні пошукових робіт.

6 грудня о 15:30 під час розбору завалів виявлено тіла ще двох загиблих.

7 грудня о 00:40 під час розбору завалів виявлено тіло однієї людини.

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"Постраждала 31 особа (у лікарнях залишається 17 осіб, 6 грудня виписано 9)... Всього з початку розбирання завалу вивезено 750 м куб. будівельних конструкцій... До робіт залучено 217 осіб та 40 одиниць техніки, з них від ДСНС 87 осіб та 12 одиниць техніки", - додали рятувальники.

Доля ще 10 осіб залишається невідомою. Роботи з ліквідації пожежі тривають.