Пожежа в одеському коледжі: поліція готує дві підозри

«На даний час органами досудового розслідування допитано понад 150 осіб, призначено понад два десятки судових експертиз. Починаючи з 5 грудня, безперервно триває огляд місця події. Під час огляду безпосередньо місця пожежі було виявлено чотири тіла, два з яких родичі впізнали. Інші дві особи наразі не впізнані, тіла направлені на СМЕ. Поки що, за результатами вже проведених слідчих дій, готується повідомлення про підозри двом особам. У найкоротший термін вони будуть направлені до прокуратури Одеської області та після погодження повідомлені самим підозрюваним», - повідомив Шайхет.

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Однак, за його словами, це лише попередні результати. В ході подальшого розслідування підозрюваних може стати більше.

Як повідомлялося, за фактом пожежі в одеському коледжі поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Повідомлялося також, що поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.

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Пожежа на третьому поверсі шестиповерхового будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня. Станом на ранок суботи, 7 грудня, рятувальники знайшли тіло ще однієї людини під час розбирання завалів, таким чином, на даний момент відомо про п'ять жертв пожежі. Крім того, невідомою є доля 10 осіб, які перебували в будівлі на момент пожежі.