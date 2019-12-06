Уряд створив комісію з розслідування причин пожежі в Одесі

Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

Відповідне розпорядження було ухвалене у п'ятницю на позачерговому засіданні КМУ, повідомляє Урядовий портал.

«Співчуваю родинам загиблих та всім постраждалим в цій жахливій трагедії. Пожежі в Одесі стали не надзвичайними ситуаціями, а систематичними випадками, які забирають життя людей. Ми маємо встановити причину, чому так склалося. Всі винні будуть покарані за всією суворістю закону, незважаючи на їхні посади чи статус», — сказав Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Як зазначається, комісія має встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про результати розслідування комісія повинна доповісти уряду до 20 грудня 2019 року.

До її складу увійшли: перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр економіки Тимофій Милованов, міністр розвитку громад Альона Бабак, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, міністр соціальної політики Юлія Соколовська, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської облдержадміністрації.

Прем‘єр-міністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об‘єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Загинула 16-річна студентка Ксенія Бабенко. Ввечері 5 грудня рятувальники знайшли під завалами тіло жінки без ознак життя. Розшукують ще 13 осіб, з якими наразі немає зв'язку.

Поліція Одеси розслідує дві версії причин пожежі: пошкодження подовжувача і навмисний підпал.