Уряд виділив кошти місцевим бюджетам на проєкти транскордонного співробітництва

Кабінет міністрів затвердив розподіл субвенції у розмірі 10 млн гривень з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів транскордонного співробітництва у 2019 році.

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

"Уряд затвердив розподіл 10 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів транскордонного співробітництва відповідно до Порядку та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів транскордонного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що розподіл сформовано на підставі пропозицій Комісії з питань розгляду проєктів (програм) транскордонного співробітництва, він направлений на конкретні заходи, які будуть здійснені у 2019 році, у рамках реалізації таких проєктів: забезпечення збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону (замовник – Івано-Франківська облдержадміністрація); збереження унікальної біоти та покращення якості води водозабірного басейну транскордонних річок Західного регіону України (замовник – Львівська облдержадміністрація); розвиток інфраструктури Яворівського національного природного парку та ремонт під’їзних доріг до об’єктів установи (замовник – Львівська облдержадміністрація).