Прикордонники пояснили скупчення вантажівок біля Ужгорода

Під кінець року спостерігається скупчення вантажних транспортних засобів через завершення дії договорів щодо вантажних перевезень по іншим країнам.

Про це сказав в коментарі кореспондентові Укрінформу помічник Голови Державної прикордонної служби України – прессекретар Андрій Демченко.

"У більшості випадків скупчення відбувається на кордоні з Угорщиною оскільки дії договорів закінчуються щодо вантажних перевезень по іншим країнам. Перевізники вибирають для свого напрямку руху одну ділянку, зокрема, Угорщину. Однак, на кордоні на цій ділянці працює лише один пункт пропуску де можуть оформлятись вантажівки. Тому звісно і відбувається одночасно масове скупчення", - сказав Демченко.

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Він порадив водіям враховувати цю інформації і відстежувати накопичення транспорту на кордоні через наші онлайн сервіси.

На трасі Чоп-Київ утворилася багатокілометрова черга з фур / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, на кордоні біля Ужгорода в напрямку Угорщини та Словаччини знову утворилися довжелезні черги з вантажівок.

Черги почали утворюватися з минулих вихідних, прогнозовано, що вони збільшуватимуться надалі.