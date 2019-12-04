На кордоні біля Ужгорода у чергах застрягли понад 700 вантажівок

На кордоні біля Ужгорода в напрямку Угорщини та Словаччини знову утворилися довжелезні черги з вантажівок.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила Олена Трачук, речниця Чопського прикордонного загону ДПСУ.

“Сьогодні за наявною у нас інформацією на кордоні Закарпаття з Угорщиною біля КПП “Тиса-Захонь” та Словаччиною біля КПП “Ужгород-Вишнє Немецке” стоять, відповідно, 350 та 400 вантажівок,” - сказала Трачук.

За її словами, черги почали утворюватися з минулих вихідних, прогнозовано, що вони збільшуватимуться надалі.

Причину черг на кордоні у ДПСУ наразі не називають.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у жовтні на об'їзній дорозі в Ужгороді кілька тижнів у чергах перед кордоном стояли сотні вантажівок. Тоді причиною називали закінчення польських дозволів на перевезення товарів.

На трасі Чоп-Київ утворилася багатокілометрова черга з фур / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ