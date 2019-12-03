Рятувальники всю ніч витягали авто зі “снігових пасток”

В Україні упродовж минулої ночі рятувальники надавали допомогу водіям на складних ділянках автодоріг.

Про це повідомляє ДСНС.

“Відучора, 2 грудня, на території країни засніжило. І така прогнозована зміна погодних умов додала роботи українським рятувальникам, які звечора 2 грудня розпочали визволяти автомобілі громадян зі складних ділянок доріг”, - йдеться у повідомленні.

Так, починаючи з 21:00 і до ранку 3 грудня рятувальники Кіровоградщини допомогли водіям 46 вантажних та 2 легкових автомобілів. Зокрема, поблизу с. Цибулеве Знам’янського району, поблизу смт. Павлиш Онуфріївського району та біля с. Мечиславка Благовіщенського району. Крім того, рятувальники визволяли транспорт у Новоукраїнському, Гайворонському, Олександрійському, Кропивницькому та Новгородківському районах.

На Хмельниччині надзвичайники витягли із кювету авто, в якому знаходились батько із 7-річним сином. Їх машина з’їхала з дороги через снігопад. За допомогою лебідки легковик витягли на проїжджу частину, звідки він продовжив свій рух.

Підрозділи Полтавського гарнізону ДСНС залучались до ліквідації наслідків ускладнення погодних умов у Чорнухинському, Новосанжарському, Великобагачанському, Кобеляцькому та Полтавському районах, де вони відбуксирували зі снігового полону 12 вантажних автомобілів, в яких перебували 12 людей.

Водночас на Рівненщині, рятувальники ДСНС за допомогою важкої інженерної техніки допомогли відбуксирувати 6 вантажівок.

ДСНС визволяють авто зі "снігових пасток"

На Харківщині значних ускладнень дорожнього руху не було. Рятувальники ДСНС лише раз залучались для допомоги водіям вантажівок, що не могли самостійно подолати крутий підйом на виїзді з селища Старий Салтів у Вовчанському районі. Важкі фури буксували на слизькій ділянці, і, щоб не утворився затор, бійці аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС за допомогою автомобіля підвищеної прохідності відбуксирували 3 вантажівки на рівну ділянку дороги, щоб ті змогли самостійно рушити далі.

Разом з тим, синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах упродовж 3 грудня та закликають зважати на ризики та слідкувати за синоптичною ситуацією.