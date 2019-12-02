Негода в Україні: запрацював штаб з ліквідації наслідків на дорогах

Штаб Укравтодору з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на автомобільних дорогах державного значення розпочав роботу у понеділок у зв'язку з очікуваним ускладненням погодних умов.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Facebook.

"2 грудня у Державному агентстві автомобільних доріг України розпочав роботу Штаб, за участі уповноважених представників Укравтодору, управління організації реагування на надзвичайні ситуації та координації аварійно-рятувальних формувань ДСНС, Національної поліції України, ПАТ "ДАК "Автомобільні дороги України", Державної служби України з безпеки на транспорті, Київської обласної державної адміністрації, Київської міської державної адміністрації, Асоціації міжнародних автомобільних перевізників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що штаб сьогодні провів своє перше засідання у зв'язку з очікуваним ускладненням погодних умов: опадів у вигляді снігу при сильних поривах вітру з можливістю проходження активних циклонів.

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В пресслужбі підкреслили, що на виконання доручення Укравтодору Службами автомобільних доріг в областях приведено в готовність власні сили і засоби необхідні для забезпечення безперебійних та безпечних умов руху автомобільними дорогами державного значення. Зокрема, забезпечено чергування та роботу спецтехніки на найбільш проблемних ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення та посилено роботу диспетчерських служб.

Для отримання інформації про стан проїзду та оперативного реагування на надзвичайні ситуації на автомобільних дорогах працює цілодобово гаряча лінія: (044) 287 11 40.

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Як повідомляв Укрінформ, протягом доби 3 грудня в західних, південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській і Харківській областях значний сніг; на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

На Київщині 3 грудня очікується вночі помірний, вдень невеликий сніг, утворення снігового покриву висотою 2-5 см; на дорогах ожеледиця. Погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.