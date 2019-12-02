У Чернівцях після обіду 2 грудня почав сипати сильний сніг, який не припиняється. Усі комунальні служби працюють в посиленому режимі. На одній з доріг застрягли кілька вантажівок.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі в автопарку МіськШЕПу, яке відповідає за утримання більшості доріг міста, є 37 одиниць техніки. Також підприємство закупило додатково 1000 тон чистої солі. Всього в наявності є 1500 тонн солі, а також понад 2 тисячі кубів суміші. Також вперше цього року було закуплено очищений річковий пісок, який, враховуючи досвід сусідніх міст, не буде налипати на кузов і колеса автомобілів", - розповів директор Департаменту ЖКГ Чернівецької міськради Володимир Бешлей.

Чернівці засипає снігом / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ

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У патрульній поліції Чернівецької області кореспонденту Укрінформу повідомили, що на дорозі поблизу села Валя Кузьмин Глибоцького району спостерігаються значні ускладнення в русі. Кілька вантажівок застрягли на підйомі та майже перекрили рух.

На місці працюють патрульні поліцейські, які регулюють рух та надають допомогу водіям.

Решта автодоріг області перебувають у задовільному стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в Ужгороді також випав рясний перший сніг. Снігоприбиральна техніка працювала у місті від ранку. Крім того, дороги посипають протиожеледною сумішшю.

В Ужгороді випав перший сніг/ Фото: Сергій Гудак

Як повідомлялося, синоптики попереджали про різке погіршення погоди. Найближчими днями снігом засипатиме чимало регіонів України. Зокрема, погіршення погодних умов очікується в понеділок та вівторок.