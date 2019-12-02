Карпати засипало снігом

В Івано-Франківській області, у гірських районах Карпат, сніговий покрив сягає 16 см.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного Центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«Висота снігового покрову на метеостанції Пожижевська сягає 16 см», - сказав Фригович.

За його словами, у найближчу добу в Івано-Франківській області очікують невеликий сніг, ожеледицю. Температура повітря сягатиме 2-7 морозу.

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За інформацією Чорногірського гірського пошуков-рятувального поста, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -10°С, вітер південно-західний 12 м/с, хмарно, туман та видимість до 70 м.

Сніголавинна метеостанція знаходиться на полонині Пожижевська, що в українських Карпатах, на висоті 1550 м.

Висота гори Піп Іван Чорногірський – 2020,5 м.