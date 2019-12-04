У Миколаєві - урочиста хода військових, які повернулися з Донбасу

У Миколаєві провели урочиста хода військовослужбовців, які повернулися після успішного виконання бойових завдань в зоні бойових дій на Сході України.

У ній взяли участь одразу відразу дві легендарні бригади - 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського і 406 ОАБр ім. генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Колону військовослужбовців супроводжував військовий оркестр. Бійців уздовж маршруту ходи вітали мешканці Миколаєва, у багатьох у руках різнокольорові кульки та державні прапори.

У Миколаєві зустрічають військових, які прибули з ООС / Фото: novosti-n.org

Після святкової ходи військові рушили у Миколаївському академічний драмтеатр для вручення нагород. Там також відбудеться святковий концерт.