"Земельні" протестувальники блокували трасу Суми-Київ

У середу, 4 грудня, протестуючи проти відкриття ринку землі, аграрії перекрили трасу Суми-Київ поблизу села Симонівка Сумського району.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько сотні людей після 14 години стали на дорозі, перекривши рух. Акція тривала близько години, при цьому її учасники безперешкодно пропускали спецавтомобілі.

Таким чином мешканці Сумщини долучилися до всеукраїнської акції «Ні безвідповідальному продажу української землі». Акція стосується законопроєкту №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Про свої наміри учасники протесту заявили заздалегідь, отож поліція мала можливість поінформувати водіїв про перекриття дороги і запропонувати альтернативні шляхи проїзду із Сум на Київ та у зворотному напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 4 грудня, у Верховній Раді проходять парламентські слухання на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення".

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13 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт закону № 2178-10 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення”.

Фото: debaty.sumy.ua