Громадські організації аграріїв починають безстрокову акцію проти продажу землі

Безстрокова акція протесту “Ні безвідповідальному продажу землі!” розпочнеться у Києві 4 листопада.

Про це оголосили організатори акції на пресконференції у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Акція “Ні безвідповідальному продажу землі!” стартує сьогодні о 13.00. Акція оголошується безстроковою і триватиме до тих пір, поки здобудемо перемогу”, - заявила завідувачка відділу земельних відносин та природокористування Інституту аграрної економіки Ольга Ходаковська.

Як зазначалося, вимогою протестувальників є скасування планів щодо впровадження ринку землі "в тому вигляді, який пропонує влада".

Серед організаторів акції - громадська спілка "Аграрний союз України", Асамблея аграрних палат, Асоціація фермерів і приватних землевласників, профспілки, представники “Національного корпусу”, громадська ініціатива "Суспільна система".

Як повідомляв Укрінформ, о 15.00 у середу у Верховній Раді мають розпочатися парламентські слухання щодо ринку землі.

13 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10), який передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі.

Особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, будуть громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.