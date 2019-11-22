У Маріуполі презентували проєкт створення мобільних ЦНАПів

Представники ПРООН обговорили створення у Маріуполі мобільних ЦНАПів, проєкт реалізується за підтримки уряду Канади.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

«У Маріуполі пройшов круглий стіл за участю заступника міського голови Михайла Івченка, представників ПРООН і громад Маріуполя та Сартани. Під час зустрічі презентували проєкт «Мобільні центри надання адміністративних послуг для постраждалого від конфлікту населення Східної України». Він реалізується при підтримці уряду Канади», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що цей проєкт включає створення мобільних центрів надання адміністративних послуг, його фінансування складе 5 мільйонів канадських доларів.

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Спеціаліст з місцевого управління та адмінпослуг Владислав Сила розповів, що до 2021 року програмою ПРООН планується закупити спеціально обладнані автомобілі. Вони будуть пересуватися містами та селами, що знаходяться біля контрольно-пропускних пунктів. Наприклад, у Мар’янці, Сіверську, Курахово, Вугледарі та Маріуполі. Четверо фахівців надаватимуть ряд адміністративних послуг. Серед них - оформлення паспорта.

Зазначено, вже почалася розробка інтернет-сайту пересувних ЦНАПів та мобільного додатка, за допомогою яких можна дізнатися час і місце роботи мобільних центрів.

Фото: mariupolrada.gov.ua