У Краснопільській громаді запрацював сучасний центр адмінпослуг

На Вінниччині у Краснопільській ОТГ запрацював сучасний Центр надання адміністративних послуг.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«На Вінниччині у Краснопільській сільській ОТГ 19 листопада урочисто відкрився ЦНАП громади. Це сучасний відкритий простір, забезпечений всіма зручностями для відвідувачів. ЦНАП громади планує надавати 140 видів послуг, а в перспективі їх кількість буде збільшуватись», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, створення ЦНАПу відбулося у межах участі в проєкті з покращення якості адміністративних послуг для населення України, який підтримується Програмою «U-LEAD з Європою».

На облаштування ЦНАПу громада витратила близько 300 тис. грн зі свого бюджету, а також близько 2 млн грн спонсорських коштів. За рахунок ОТГ придбали робочу станцію з виготовлення закордонних паспортів та ID-карток. Окрім того, у ЦНАПі забезпечено надання послуг з державної реєстрації майнових прав, фізичних та юридичних осіб, надаються соціальні послуги, а згодом надаватимуться і послуги Пенсійного фонду та Центру зайнятості. Громада також уклала угоду про співробітництво з Державною міграційною службою у Вінницькій області, а ще планує надавати послуги з правової допомоги мешканцям ОТГ.

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У ЦНАПі створено 7 робочих місць, з них одне – віддалене. Представники громади – майбутні працівники центру відвідали ряд навчальних сесій з тематики адміністративних послуг, що пройшли у Вінницькому ЦРМС, стали учасниками стаді-туру до Івано-Франківська і відвідали кілька навчальних сесій від Програми «U-LEAD з Європою».

Краснопільська сільська ОТГ створена наприкінці 2017 року, в ній налічується близько 4300 мешканців.

Фото: vin.gov.ua