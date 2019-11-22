Стало відомо, коли відкриють міст під Харковом, який обвалився влітку

Міст під Харковом, який обрушився 25 серпня після проїзду фури, мають відкрити 22 грудня.

Таку обіцянку дав голові Харківської ОДА Олексію Кучеру начальник Служби автомобільних доріг (САД) в області Євген Зражавець під час огляду об’єкта, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми все розрахували згідно з Державними будівельними нормами, тільки погодні умови можуть перешкодити бетону набрати міцність. Хіба що буде мінус 20», - зазначив Зражавець.

Голова ОДА зауважив, що роботу варто пришвидшити. І керівник САД, і начальник підрядної організації пояснили: від часу руйнування місяць пішов на розробку проєктної документації, ремонтні роботи тривають два місяці, а для застигання бетону потрібно буде 28 днів.

«З використанням морозостійких присадок за 10 діб бетон набирає 70% міцності, якщо ми будемо його гріти, найкоротші терміни – це 20 діб. Ми встигаємо на 20-22 грудня. І коли кажуть, що зробіть 15-го чи 10-го, то я кажу, що відкрити ми зможемо тільки коли інститут проведе випробування», - заявив директор компанії-підрядника Ігор Москаленко.

Ремонт мосту. Фото: Юлія Байрачна

Наступного тижня на мості змонтують відсутній проліт. Він уже виготовлений і прийнятий мостовою інспекцією, запевнив Москаленко.

Кучер зауважив, що отримує безліч звернень з приводу мосту: «Ви знаєте, яка була пропускна здатність? 10-20 тисяч машин на добу. Це дуже важливо. Давайте так – ви готові відповідати посадою, що 22-го міст буде готовий?», - запитав голова ОДА. Зражавець погодився на таку умову.

Під час інспекції робіт Кучер заявив, що максимально скоротив шлях спілкування з депутатами обласної ради. Так він прокоментував на прохання журналістів інформацію деяких ЗМІ про можливе висловлення йому недовіри облрадою.

Голова ОДА підтвердив, що юридичний механізм висловлення недовіри справді є, але заявив, що не бачить підстав для такого негативного ставлення депутатів.

«Юридично цей механізм є… Але ви запитайте у самих депутатів про їхнє ставлення до мене. Я відкритий. Я запрошую кожного з них до себе. Я спілкуюсь з ними. Вже з великою кількістю депутатів я поспілкувався, і всіх, хто хоче до мене прийти, я зустрічаю. Я всіх повідомив, що ми скорочуємо шлях спілкування між депутатами та головою обласної державної адміністрації. Такого короткого шляху, як зараз, такої дороги короткої не було ніколи», - заявив голова ОДА.

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Як повідомлялося, міст на окружній дорозі Харкова неподалік від авторинку «Лоск» обвалився 25 серпня цього року. На щастя, ніхто не постраждав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 367 (службова недбалість) і ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд).

Шляхопровід, де сталася надзвичайна подія, є частиною дороги М-18 і під’їзної дороги до аеропорту «Харків». Нині транспортні потоки спрямовані по іншій частині Окружної: дорогою Київ - Харків - Довжанський.