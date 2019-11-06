Президент представив нового голову Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з робочою поїздкою у Харкові, представив нового голову обласної державної адміністрації – Олексія Кучера.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу представити нового голову Харківської обласної держадміністрації - Олексія Володимировича Кучера. Вітаю вас, Олексію! Поки що вітаю, а по результатах - побачимо», - сказав Президент.

Також Зеленський подякував попередній очільниці Харківської ОДА Юлії Світличній за "потужну роботу".

Як повідомляв Укрінформ, 20 жовтня Кабмін погодив призначення народного депутата від "Слуги народу" Олексія Кучера на посаду голови Харківської ОДА.

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Кучеру 34 роки. Він уродженець Бериславського району Херсонської області. У Харкові здобував вищу освіту: спершу в педуніверситеті ім. Сковороди (за спеціальністю «Фізичне виховання»), а потім у юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого (за спеціальністю «Правознавство»).

До обрання у Верховну Раду по мажоритарному округу №179 займався адвокатською діяльністю. Він захищав обвинуваченого по справі так званих «рюкзаків сина Авакова» Володимира Литвина, представника фірми-переможця на поставку рюкзаків.

Також Кучер захищав депутата Харківської міськради Бориса Бароніна, якого підозрювали в незаконному заволодінні земельними ділянками, а також суддю Дзержинського районного суду Харкова Сергія Лазюка, обвинуваченого в хабарництві.

Згідно декларації, яку Кучер подав як кандидат на посаду голови ОДА, він у 2018 році взагалі нічого не заробив. Проте вказав накопичення: 77 біткоїнів вартістю майже 300 тисяч доларів і 87 тисяч доларів готівкою. Дружина депутата має в готівці 205 тисяч доларів.

Також Кучер володіє двома квартирами в Харкові (площею 61,9 кв. м. і 68,6 кв. м) і спільно з дружиною володіє квартирою площею 62,9 кв. м. У Новорайську Херсонської області у нового голови ОДА є земельна ділянка площею 62500 кв. м.

Дружина Кучера володіє житловим будинком площею 62 кв. м, недобудованим будинком і двома земельними ділянками (103 і 1000 кв. м) в Люботині Харківської області.

Кучер задекларував автомобілі: Lexus NX 200T 2017 року випуску, Volkswagen Рassat 2011 року і вантажний ГАЗ-САЗ 3507 1987 року випуску. Дружина має Audi Q5 2011 року випуску і Mitsubishi Outlander 2013 року.

З іншого цінного майна вказано чотири годинники Rolex.

Також Кучер володіє 11 акціями ПрАТ «Миколаївцемент» і 10% юридичної компанії «Дартлі Груп».

Юлія Світлична, яка до цього очолювала Харківську ОДА, подала електронну декларацію, у якій зазначається, що вона претендує на посаду заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.