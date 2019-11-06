Зеленський перепризначив голів семи РДА на Миколаївщині

Зеленський перепризначив голів семи РДА на Миколаївщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив та знову призначив голів семи державних адміністрацій у Миколаївській області.

Відповідні розпорядження № №361/2019-рп - № №374/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.

Згідно з документами, Зеленський звільнив голів Арбузинської, Березнегуватської, Братської, Веселинівської, Доманівської, Миколаївської, Новоодеської РДА Миколаївської області “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.

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Водночас наступними указами глава держави знову призначив тих же осіб на вказані посади.

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