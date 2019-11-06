Зеленський перепризначив голів семи РДА на Миколаївщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив та знову призначив голів семи державних адміністрацій у Миколаївській області.
Відповідні розпорядження № №361/2019-рп - № №374/2019-рп опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з документами, Зеленський звільнив голів Арбузинської, Березнегуватської, Братської, Веселинівської, Доманівської, Миколаївської, Новоодеської РДА Миколаївської області “у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”.
Водночас наступними указами глава держави знову призначив тих же осіб на вказані посади.