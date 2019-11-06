Президент призначив позаштатним радником американського юриста

“Призначити Ендрю Романа Мака радником Президента України, поза штатом (за згодою)”, - ідеться в документі.

Як відомо з відкритих джерел, Ендрю Роман Мак очолює юридичну фірму Asters у Вашингтоні, США. Він спеціалізується на супроводі міжнародних угод за участю США, України та країн СНД, є експертом у галузі M&A, корпоративного та антимонопольного права, compliance, законів FCPA та UK Bribery Act, ринків капіталу та державного регулювання.

Ендрю Роман Мак має досвід координації транскордонних спорів, а також консультування українських та компаній з країн СНД з питань взаємодії з партнерами в США.