Волкер заявив, що говорив Зеленському про "негативний фактор" Джуліані

Колишній спеціальний представник США по Україні Курт Волкер сказав Президенту України Володимиру Зеленському та голові Офісу Президента Андрію Богдану, що особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані підсилює «негативну оповідь» про Україну.

Про це спецпредставник заявив під час закритих слухань у справі про імпічмент Трампа, про що свідчить опублікована комітетами Палати громад стенограма.

«Я пояснив це Президенту Зеленському та голові Офісу Президента Андрію Богдану, який стояв поруч з ним. І я пояснив, як мені здалося, що існує негативна розповідь про Україну, що протидіє всім хорошим речам, які він робить, і що це посилюється за допомогою Руді Джуліані », - сказав Волкер, пояснюючи комісії, що він мав на увазі під «фактором Джуліані».

Колишній спеціальний представник США зазначив, що таким чином це є негативним фактором для іміджу України в США та здатності просувати двосторонні відносини.

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Як повідомлялося раніше, 5 листопада Палата громад опублікувала другу частину стенограм слухань у справі про імпічмент президента США. Як зазначили комітети, свідчення послів Волкера і Сондленда показують зусилля президента США і його адвоката Руді Джуліані щодо використання Державного департаменту для тиску на Україну, щоб там оголосили про початок розслідування на користь особистих і політичних інтересів президента.

Фото: president.gov.ua