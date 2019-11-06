Волкер заявив, що говорив Зеленському про "негативний фактор" Джуліані
Про це спецпредставник заявив під час закритих слухань у справі про імпічмент Трампа, про що свідчить опублікована комітетами Палати громад стенограма.
«Я пояснив це Президенту Зеленському та голові Офісу Президента Андрію Богдану, який стояв поруч з ним. І я пояснив, як мені здалося, що існує негативна розповідь про Україну, що протидіє всім хорошим речам, які він робить, і що це посилюється за допомогою Руді Джуліані », - сказав Волкер, пояснюючи комісії, що він мав на увазі під «фактором Джуліані».
Колишній спеціальний представник США зазначив, що таким чином це є негативним фактором для іміджу України в США та здатності просувати двосторонні відносини.
Як повідомлялося раніше, 5 листопада Палата громад опублікувала другу частину стенограм слухань у справі про імпічмент президента США. Як зазначили комітети, свідчення послів Волкера і Сондленда показують зусилля президента США і його адвоката Руді Джуліані щодо використання Державного департаменту для тиску на Україну, щоб там оголосили про початок розслідування на користь особистих і політичних інтересів президента.
Фото: president.gov.ua