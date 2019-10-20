Уряд погодив призначення п’ятьох голів ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення голів Київської, Кіровоградської, Луганської, Харківської та Чернігівської обласних державних адміністрації.

Відповідні рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні 20 жовтня, повідомляється на Урядовому порталі.

Так, згідно з повідомленням, уряд погодив призначення:

- Олексія Чернишова на посаду голови Київської ОДА;

- Андрія Балоня - на посаду голови Кіровоградської ОДА;

- Сергія Гайдая - на посаду голови Луганської ОДА;

- Олексія Кучера - на посаду голови Харківської ОДА;

- Андрія Прокопенка - на посаду голови Чернігівської ОДА.

Також уряд погодив призначення Дениса Клюшнікова заступником голови Донецької ОДА, Максима Скрипніка - заступника голови Дніпропетровської ОДА та Івана Федорова - першим заступником голови Запорізької ОДА.

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Водночас Кабмін погодив звільнення з посади голови Київської ОДА Михайла Бно-Айріяна та Віталія Комарницького - з посади голови Луганської ОДА.

Як повідомлялося, у неділю, 21 жовтня, голова Київської ОДА Бно-Айріян заявив, що подав про відставку. Новий претендент на цю посаду Олексій Чернишов - бізнесмен, інвестор, народився 4 вересня 1977 року у Харкові. Закінчив Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» за спеціальністю «Економіка підприємства». Із 1998 року працював в IT галузі, в компанії Telesens, яка розробляла системні програмні продукти для телекомунікаційного бізнесу. З 2004 року - віцепрезидент з розвитку, з листопада 2005 – президент концерну і групи АВЕК. Із 2008 по 2013 - голова наглядової ради концерну і групи АВЕК. В 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development, що займалася розвитком масштабних проектів комерційної нерухомості, а також залученням іноземних інвестицій в Україну. У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners. Офіси компанії працюють у Києві та Відні. В 2017 році компанія Чернишова «VI2 Partners» придбала долю акцій мережі супермаркетів «Фуршет» у французького оператора Auchan Group «Ашан Україна». В 2014 році заснував Kyiv Vision Foundation, яка займається підтримкою культурних проектів, популяризацією України в Європі через потенціал сучасного українського мистецтва.

Кіровоградську ОДА зараз, згідно з указом Президента Володимира Зеленського, тимчасово очолює Світлана Лобанова. Її ймовірний наступник Андрій Балонь - колишній заступник голови Херсонської ОДА

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Комарницького, якого Зеленський призначив на посаду голови Луганської ОДА 5 липня, замінить, як очікується, Сергій Гайдай (1976 р.н.) - український політтехнолог, фахівець із маркетингу та реклами, виборчих і політичних технологій.

Головою Харківської ОДА з жовтня 2016 року є Юлія Світлана. Кабмін 6 вересня погодив її повторне призначення на цю посаду. Водночас 7 жовтня Світлична подала декларацію як кандидат на посаду заступника секретаря РНБО. Її можливий наступник Олексій Кучер - народний депутат від партії «Слуга народу», який переміг на парламентських виборах у мажоритарному окрузі №179 на Харківщині.

Чернігівську ОДА зараз тимчасово очолює Наталія Романова. Претендент на цю посаду Андрій Прокопенко закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кандидат філософських наук. У 2012-2013 роках працював радником віцепрезидента, а згодом очолював один з департаментів нафтової компанії ТНК-ВР(Бі-Пі). З 2015 року очолює компанію “Прокопенко та партнери”, яка спеціалізується на управлінні виборчими кампаніями, стратегічних та кризових комунікаціях. Був депутатом Чернігівської облради від фракції «Наш край», у березні 2018-го став заступником голови Чернігівської обласної організації Аграрної партії. На парламентських виборах 2019 року очолював Одеський обласний штаб "Слуги народу".