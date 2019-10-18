Житомирська облрада просить не ліквідовувати регіональну митницю

Президія Житомирської облради підтримала звернення до вищих органів державної влади, в якому йдеться про перегляд рішення щодо ліквідації Житомирської митниці.

Про це інформує пресслужба Житомирської обласної ради.

«Президія обласної ради розглянула та підтримала звернення щодо ситуації з реформування Державної фіскальної служби України, зокрема ліквідації Житомирської митниці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звернення щодо цієї проблеми надійшло від обласного відділення Спілки ветеранів митної служби.

У ньому йдеться, що Житомирська митниця є одним із бюджетоформуючих державних органів на території області, а постановою Кабміну затверджено новий перелік територіальних органів митної служби, яким передбачено ліквідацію митниці на Житомирщині та перепідпорядкування митних постів у склад Київської та Рівненської новостворених митниць.

«Реформування Житомирської митниці може суттєво вплинути на доходну частину бюджету області та ускладнить роботу певних категорій суб’єктів господарювання», - наголошується у зверненні.

Читайте також: Кабмін скоротив кількість митниць із 26 до 16

Крім того, депутати акцентують, оскільки усі бюджетні перерахування будуть здійснюватися через казначейські рахунки Київської митниці, Житомирщина не отримуватиме додаткового фінансування за рахунок перевиконання загального обсягу щомісячних показників надходжень митних платежів, які будуть сплачуватися суб’єктами господарювання Житомирщини та спрямовуватися до місцевого бюджету Київської області.