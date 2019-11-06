Інвестиції та боротьба з корупцією - новий голова Харківської ОДА назвав пріоритети

Новопризначений голова Харківської ОДА Олексій Кучер назвав напрямки роботи, які перебуватимуть під особливим контролем: створення привабливих умов для інвесторів, питання екології та боротьба з корупцією

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я налаштований на серйозну роботу. Вже зараз хочу виконати три напрямки. Перше – це інвестиції. Від мене «зелене світло» будь-яким інституціям, готовим інвестувати. Приходьте, будь ласка, і вам треба інвестувати, бо Харківська область - це, на мій погляд, найпотужніша область. Друга теза - екологія. Це наші ліси, кар’єри, які зараз знищуються, це проблема. І корупція. Я все ж таки є особою, яка курує роботу правоохоронних органів. Для мене це дуже важливо», - сказав Кучер.

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Він додав, що як колишній адвокат, який практикував у сфері саме кримінальної юстиції, знає, що таке кримінальні провадження і знає, коли це профанація й імітація, а коли дійсно розслідування. "Тому я вимушений буду контролювати ті розслідування, які вже є, і ті, які я вже знаю, що будуть. Корупція. Нам треба її подолати. Менше корупції – більші інвестиції», - сказав Кучер.

Як повідомляв Укрінформ, 6 листопада Президент Володимир Зеленський представив Олексія Кучера як голову Харківської ОДА.