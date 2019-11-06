Уряд залучить 450 мільйонів євро на розвиток трансєвропейської транспортної мережі

Уряд залучить 450 мільйонів євро на розвиток трансєвропейської транспортної мережі

Укрінформ
Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення 450 мільйонів євро, наданих у кредит Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), на розвиток трансєвропейської транспортної мережі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Сьогодні, 6 листопада 2019 року, розпорядженням Кабінету міністрів України ухвалено рішення про залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 450 млн євро на розвиток транс'європейської транспортної мережі”, - йдеться у повідомленні.

Кредит на суму до 450 млн євро з процентами, надається строком на 15 років Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор) на будівництво обходу міста Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса (в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях).

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Позика буде складатися з трьох траншів: перший у розмірі 100 млн євро - на проведення капітального ремонту ділянки дороги М-05 Київ – Одеса в Черкаській області, другий — 80 млн євро - на будівництва північної частини об’їзної дороги міста Львова та третій — 270 млн євро на проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Зазначається, що кредитна угода почне діяти у 2021 році. Кінцевий термін погашення кредиту - 2035 рік.

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