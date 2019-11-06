Уряд залучить 450 мільйонів євро на розвиток трансєвропейської транспортної мережі

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення 450 мільйонів євро, наданих у кредит Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), на розвиток трансєвропейської транспортної мережі

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Сьогодні, 6 листопада 2019 року, розпорядженням Кабінету міністрів України ухвалено рішення про залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 450 млн євро на розвиток транс'європейської транспортної мережі”, - йдеться у повідомленні.

Кредит на суму до 450 млн євро з процентами, надається строком на 15 років Державному агентству автомобільних доріг України (Укравтодор) на будівництво обходу міста Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса (в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях).

Позика буде складатися з трьох траншів: перший у розмірі 100 млн євро - на проведення капітального ремонту ділянки дороги М-05 Київ – Одеса в Черкаській області, другий — 80 млн євро - на будівництва північної частини об’їзної дороги міста Львова та третій — 270 млн євро на проведення капітального ремонту ділянки автомобільної дороги М-05 Київ – Одеса в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Зазначається, що кредитна угода почне діяти у 2021 році. Кінцевий термін погашення кредиту - 2035 рік.