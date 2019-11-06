ЄБРР прогнозує зростання ВВП України наступного року на рівні 3,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання реального внутрішнього продукту України в 2020 році на рівні 3,5%.

Про це йдеться у пресрелізі банку.

Згідно з прогнозом ЄБРР, зростання реального внутрішнього продукту України наступного року буде на рівні 3,5%

Водночас у банку прогнозують, що ріст ВВП України за підсумками 2019 року становитиме 3,3%.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) спрогнозував зростання реального внутрішнього продукту України в 2019-2020 роках на рівні 3,0%.

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Як повідомлялося, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що прогнози зростання економіки в країні очікуються на рівні 3,5-3,7% у наступному році.