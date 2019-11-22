Одесити вшанували пам'ять героїв Революції Гідності

Близько півтори сотні одеситів взяли участь у мітингу біля будівлі ОДА з нагоди Дня Гідності та Свободи. У пам'ять про загиблих у 2013-2014 роках за ідеали європейського майбутнього України запалили лампадки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шість років тому учасники Євромайдану відстоювали право українців на євроінтеграцію та людську гідність. Ми також пам'ятаємо драматичні події середини лютого, початку березня і травня в Одесі, коли проросійські сили під кураторством агентів ФСБ і ГРУ намагались нав'язати одеситам "русскую весну", - заявив учасник тих подій і ветеран АТО Сергій Гуцалюк.

Однак, за словами промовця, марними виявилися спроби загонів найманців узяти під свій контроль обласну владу, як це сталося в Донецьку й Луганську. Організаторам нападів на мирних маніфестантів і журналістів не вдалось залякати учасників українських патріотичних організацій.

Учасники мітингу Микола Коваль, Альона Балаба, Дмитро Колцун та інші нагадали, що одесити сказали рішуче "ні!" організаторам масових заворушень, спрямованих на розкол країни.

"Якщо виникне загроза цілісності Української держави, одесити знову виступлять на захист демократичних свобод і цінностей", - наголосив ветеран АТО Дмитро Колцун.

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Учасники мітингу провели патріотичну акцію неподалік Пам'ятного знака, де буде споруджено монумент Героям Небесної сотні за проєктом скульптура Михайла Реви "Нескорений дух свободи". За словами митця, "пам'ятник уособлюватиме образ людини, яка наскрізь пронизана світлом, а її руки тягнуться до неба".