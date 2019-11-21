У Херсоні на День Гідності та Свободи провели два мітинги

У Херсоні з нагоди Дня Гідності та Свободи провели два мітинги - "Україна гідна свободи" та "Ми маємо гідність".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

О 16 годині на площі Свободи зібралися херсонці, представники влади та різних релігійний конфесій на мітинг "Україна гідна свободи". На встановленому екрані транслювалася хроніка подій на Майдані 2013-2014 років. Під час мітингу виконав Гімн України хор училища культури.

Серед тих, хто виступив на мітингу - херсонський художник, учасник Євромайдану Євген Ситніков – автор триптиху, присвяченого Євромайдану. У 2014 році у Херсоні саме з презентації його роботи розпочались урочистості з нагоди річниці подій на Євромайдані.

"Був на всіх подіях на Євромайдані, коли ми виїжджали з Херсона наші автобуси повертали назад, ми добиралися окремо автівками. Ми були без зброї, прийшли на захист європейських цінностей", - згадує Ситніков.

Що стосується його триптиху про Євромайдан, то, як зазначив Ситніков, наразі його картина у Львові – він зробив такий подарунок львівським друзям, які разом з ним стояли на Майдані. "Картина тепер подорожує, її виставляють у музеях, під час фестивалів. Пішла жити у народ, як я й хотів", - зазначив художник.

Херсонці вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у боротьбі за свободу, цілісність та єдність держави, поклали квіти до світлин полеглих Героїв України.

У Херсоні на День Гідності та Свободи проводять два мітинги. Фото: Ірина Староселець/Укрінформ

Ще один мітинг - "Ми маємо гідність", ініційований громадськими активістами, розпочався о 19 годині також на площі Свободи. Тут зібралися активісти, волонтери – більше сотні людей.

День Гідності та Свободи: мітинг у Херсоні. Фото: Ірина Староселець‎/Укрінформ

Під час обох мітингів згадували тих, хто був на Євромайдані у Херсоні, зокрема, активістку Валентину Крицак, яка пішла з життя після важкої хвороби у 2016 році, майданівців Руслана Сторчеуса та Дениса Лошкарьова, які загинули в АТО/ООС.