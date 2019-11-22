Акція "Ми маємо гідність!" відбулась у Дніпрі

Біля Дніпропетровської ОДА відбулась акція "Ми маємо гідність!". У ній узяли участь кількасот людей.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, так сталося, що гідність ми маємо, а за свободу маємо боротися ось вже котрий рік. Ми зібралися тут під гаслом "Ні капітуляції!". В кожного з вас є кілька приводів бути сьогодні тут. Бо ми бачимо, що нас не чують, і це не перша наша акція… Єдиною реакцією був тиск, відключення нашого штабу від електрики", - сказав на мітингу представник Руху опору капітуляції.

Мітингувальники говорили про тривожні сигнали, які, на їхню думку, свідчать про небажання влади дослухатися до цінностей та ідеалів суспільства. За їхніми словами, це повернення в Україну одіозних поплічників режиму Януковича та посилення їхнього впливу на державні інститути, ревізія зовнішньополітичного вектора розвитку України й відсутність чіткого плану повернення окупованих територій, зневага до ветеранів, байдуже ставлення до питань національної ідентичності.

Акція «Ми маємо гідність!» у Дніпрі. Фото: Микола М'якшиков/Укрінформ

У ході акції військовий капелан Дмитро Поворотний запропонував провести загальну молитву за Україну та згадати всіх, хто загинув у боротьбі за правду і кращу долю України.