У Новий Розділ "пішло" тепло

У Новому Роздолі ліквідовано всі витоки на магістральному трубопроводі. І вже почали подавати теплоносій до будинків.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"У Новому Роздолі ліквідовано всі витоки на магістральному трубопроводі. І вже почали подавати теплоносій до будинків", - йдеться у повідомленні.

За даними Львівської ОДА, у Новояворівську теплоносій з температурою +45С почав надходити в тепломережу 2-го мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньобудинкових систем житлових будинків, інших споживачів.

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Як повідомлялося, у містах Новояворівськ і Новий Розділ на Львівщині було зірвано опалювальний сезон. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через крадіжку значних обсягів газу.

Раніше агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі "Гарант Енергія М". Фірма торік також допустила зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, і знову не впоралася із запуском опалювальних систем.

ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство "Нафтогазу України" -"Нафтогазтепло".

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Повернутися на ТЕЦ запросили працівників, котрі звільнились із підприємств через зарплатні борги. (Відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ.) На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.

12 листопада керівництво АРМА відсторонили від виконання обов'язків через зрив приватною фірмою — управителем теплоцентралі опалювального сезону у містах Новояворівськ і Новий Розділ.