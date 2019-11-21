Новояворівську дали тепло

Новояворівську дали тепло

Укрінформ
У місто Новояворівськ на Львівщині подали тепло.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"У Новояворівськ подали тепло. Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири прориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра.

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Крім того повідомляється, що майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

Як повідомлялося, у містах Новояворівськ і Новий Роздол на Львівщині було зірвано опалювальний сезон. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через значну крадіжку газу.

Раніше агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі “Гарант Енергія М”. Фірма торік також допустиа зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, і знову не впоралася із запуском опалювальних систем.

ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство “Нафтогазу України” -”Нафтогазтепло”. Фірма почала роботу із зустрічей з членами трудових колективів, котрі звільнились із підприємств через заборгованості по зарплатах. Адже відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ. На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.

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