Новояворівську дали тепло

"У Новояворівськ подали тепло. Сьогодні зранку розпочато нагрівання систем, протягом дня в домівки мешканців міста почне надходити тепло", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у Новому Роздолі продовжують ремонтні роботи. Бригади працюють безперервно, вже ліквідували чотири прориви на трасах. Запуск опалення заплановано на завтра.

Крім того повідомляється, що майже всі працівники оформлені на роботу та вже отримали перші виплати заробітної платні.

Як повідомлялося, у містах Новояворівськ і Новий Роздол на Львівщині було зірвано опалювальний сезон. Там ТЕЦ, які належать братам Дубневичам, арештували через значну крадіжку газу.

Раніше агентство АРМА передало теплоцентралі в управління приватній фірмі “Гарант Енергія М”. Фірма торік також допустиа зрив опалювального сезону в багатотисячних містах, проте цього року вдруге виграла конкурс, і знову не впоралася із запуском опалювальних систем.

ЛОДА оголосила ситуацію надзвичайною і звернулась по допомогу до уряду. На ТЕЦ побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Також було визначено нового управителя — дочірнє підприємство “Нафтогазу України” -”Нафтогазтепло”. Фірма почала роботу із зустрічей з членами трудових колективів, котрі звільнились із підприємств через заборгованості по зарплатах. Адже відсутність фахівців була однією з основних проблем, що перешкоджала запуску ТЕЦ. На роботу повернулись майже 300 колишніх працівників.