"Нафтогаз тепло" офіційно стало управителем ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську
Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.
"Сьогодні підприємство групи Нафтогаз ТОВ «Нафтогаз Тепло» уклало договір з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. Перед цим АРМА розірвало договір з попереднім управителем майна ПП «Гарант Енерго М», яке не забезпечило підготовку обох станцій до початку опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сьогодні ж ТОВ «Нафтогаз Тепло» отримало ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Як повідомляв Укрінформ, у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області, в яких проживає майже 60 тис. мешканців, через безгосподарність приватного управителя майна ТЕЦ - ПП «Гарант Енерго М» - опалювальний сезон опинився під загрозою.
Торік«Гарант Енерго М» отримало ТЕЦ в управління від АРМА. Під управлінням "Гарант Енерго М" обидві ТЕЦ за минулий опалювальний сезон збільшили заборгованість перед Нафтогазом та АТ «Укртрансгаз» за використаний газ та послуги з його транспортування на 400 млн грн. Загальна заборгованість ТЕЦ перед підприємствами Групи Нафтогаз таким чином збільшилась вдвічі й тепер становить майже 800 млн грн.
Для відновлення теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі уряд і Нафтогаз розробили та виконують план заходів, який дозволить уникнути техногенної катастрофи.
18 листопада новим керівником Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, які є відокремленим підрозділом підприємства Групи Нафтогаз - ТОВ «Нафтогаз Тепло», призначено Івана Сороку.