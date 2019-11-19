"Нафтогаз тепло" офіційно стало управителем ТЕЦ у Новому Роздолі та Новояворівську

ТОВ «Нафтогаз Тепло», що належить до Групи Нафтогаз, уклало договір з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Сьогодні підприємство групи Нафтогаз ТОВ «Нафтогаз Тепло» уклало договір з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на управління майном Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ. Перед цим АРМА розірвало договір з попереднім управителем майна ПП «Гарант Енерго М», яке не забезпечило підготовку обох станцій до початку опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ж ТОВ «Нафтогаз Тепло» отримало ліцензії на виробництво теплової і електричної енергії від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як повідомляв Укрінформ, у містах Новояворівськ та Новий Розділ Львівської області, в яких проживає майже 60 тис. мешканців, через безгосподарність приватного управителя майна ТЕЦ - ПП «Гарант Енерго М» - опалювальний сезон опинився під загрозою.

Торік«Гарант Енерго М» отримало ТЕЦ в управління від АРМА. Під управлінням "Гарант Енерго М" обидві ТЕЦ за минулий опалювальний сезон збільшили заборгованість перед Нафтогазом та АТ «Укртрансгаз» за використаний газ та послуги з його транспортування на 400 млн грн. Загальна заборгованість ТЕЦ перед підприємствами Групи Нафтогаз таким чином збільшилась вдвічі й тепер становить майже 800 млн грн.

Для відновлення теплопостачання у Новояворівську та Новому Роздолі уряд і Нафтогаз розробили та виконують план заходів, який дозволить уникнути техногенної катастрофи.

18 листопада новим керівником Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ, які є відокремленим підрозділом підприємства Групи Нафтогаз - ТОВ «Нафтогаз Тепло», призначено Івана Сороку.