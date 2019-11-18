На ТЕЦ Львівщини, які досі не розпочали сезон опалення, масово повертаються фахівці

На Новороздільську та Новояворівську ТЕЦ на Львівщині, де досі не розпочався опалювальний сезон через брак працівників, масово повертаються фахівці. Заяви на роботу в Новому Роздолі написали вже 136 людей, у Новояворівську — 164.

Про це повідомила пресслужба облдержадміністрації.

“У Новому Роздолі відбулась оперативна нарада представників нового управителя з працівниками, які звільнились через невиплату заробітної плати попереднім управителем. Основне завдання - забезпечити ТЕЦ спеціалістами для підготовки обладнання та мереж до запуску. Станом на сьогодні по Новому Роздолу 136 людей вже написали заяви про прийом на роботу, по Новояворівську - 164», - зазначив директор департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Львівської ОДА Назар Романчук.

Завтра зранку, за його словами, працівники вже отримають обіцяні керівником НАК «Нафтогазу» кошти.

Визначено також першочергові технічні роботи для заповнення мереж водою. Обласна адміністрація координує ремонтні роботи та залучає додаткові сили та техніку для пришвидшення запуску тепла. Сьогодні ж розпочнеться запуск води в систему, що дасть можливість оперативно виявити та ліквідувати існуючі пориви.

Як повідомляв Укрінформ, у двох містах на Львівщині — Новому Роздолі та Новояворівську стався зрив опалювального сезону. Тут у 2018 році на теплоцентралях, які належать народним депутатам VIII скликання братам Богдану та Ярославу Дубневичам, виявили розкрадання газу на суму в 1,4 мільярда гривень. Після цього суд арештував ТЕЦ, майнові комплекси передали Агентству з розшуку та менеджменту активів АРМА, яке передало теплоцентралі в управління приватній столичній фірмі “Гарант Енерго М”. Проте новий управитель не зміг налагодити теплопостачання, виникла заборгованість по зарплаті працівникам ТЕЦ, через що з підприємств масово звільнилися люди. Крім того, “Гарант Енерго М” заборгувало 380 мільйонів гривень за спожитий на ТЕЦ газ.

Ситуація з опаленням у багатотисячних містах зайшла в глухий кут. На засіданні обласної комісії з НЗ та ТЕБ її визнано надзвичайною, а обласне керівництво звернулось за допомогою до уряду країни. Минулого тижня у Новому Роздолі та Новояворівську побував Прем`єр-міністр України Олексій Гончарук. Тоді ж було вирішено передати обидві ТЕЦ в управління дочірній компанії “Нафтогаз України” - “Нафтогаз Тепло”. Новий управитель почав із зустрічей з трудовими колективами ТЕЦ з тим, щоб забезпечити теплогенеруючі підприємства фахівцями.