Голова Миколаївської ОДА пообіцяв Зеленському відремонтувати Південнобузький міст

Південнобузький (Варварівський) міст у Миколаєві, який є частиною державної траси і нині перебуває в аварійному стані, буде відремонтований у наступному році.

Це пообіцяв голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік Президенту України Володимиру Зеленському, який у ніч на 21 листопада побував в Очакові на Миколаївщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли міст відремонтують, у наступному році це буде? Потрібен конкретний термін. Так було у Дніпрі, у Станиці Луганській. По-іншому не робиться", - звернувся Зеленський до Стадніка.

Голова ОДА відповів, що співпрацює у цьому питанні з міністром інфраструктури Владиславом Криклієм. Президент наполіг на конкретній відповіді і голова ОДА відповів: "Так, будемо старатися". Глава держави констатував: "Міст буде".

Як повідомляв Укрінформ, міст через річку Південний Буг у Миколаєві, більш відомий як Варварівський, знаходиться у критичному стані і потребує негайного ремонту та обмеження руху транспорту.

Ще у вересні 2017 року міська рада, керуючись висновками та рекомендаціями ТОВ "Інститут комплексного проектування об’єктів будівництва" та міської комісії ТЕБ і НС, визнала Південнобузький міст аварійним. Орієнтовна вартість ремонту сягає 1,3 мільярда гривень. Виконати цю роботу за кошти місцевого бюджету нереально. Тому місцева влада вже другий рік просить в уряду фінансової підтримки у цьому питанні.