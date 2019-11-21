Президент взяв слово з мера Очакова, що той навесні збудує дорогу

Президент України Володимир Зеленський, який у ніч на 21 листопада побував в Очакові на Миколаївщині, констатував повну відсутність доріг у цьому курортному місці та взяв слово з мера, що навесні вона буде.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу запитати у мера Очакова, чому у вас немає доріг. Зовсім немає. Ми проїхалися по місту, і сюди, до порту. Не могли доїхати, доріг немає», - наголосив Президент.

Він у своїй звичній манері звернувся до мера Очакова Сергія Бичкова з питанням, коли будуть побудовані дороги. На що той відповів, що дороги до порту взагалі досі не існувало і тільки навесні, коли дозволить погода, її зроблять за два тижні.

«Добре, після березня, два тижні, приїдемо перевіримо», - пообіцяв Зеленський.

Місто Очаків з населенням у близько 15 тисяч людей знаходиться на Чорноморському узбережжі. В літній сезон ця цифра зростає у кілька разів користуючись з чималої кількості відпочивальників.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зустрів у порту Очакова українські військові кораблі "Бердянськ", "Нікополь" та буксир "Яни Капу", які повернулися 20 листопада з російського полону.