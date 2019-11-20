У конкурсі

У конкурсі "Молодіжна столиця України" визначили 10 фіналістів

Укрінформ
Наглядова рада національного конкурсу «Молодіжна столиця України 2020» визначила 10 міст-фіналістів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За підсумками оцінювання заявок від міст, члени наглядової ради визначили топ-10 міст, які вийшли до другого етапу національного конкурсу. Ними стали міста: Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький та Чернівці», - повідомив голова Наглядової ради Олександр Ярема.

Фінальний етап конкурсу відбудеться 10 грудня – до Києва прибудуть делегації від міст-фіналістів і публічно, за участі представників міської влади та молоді, будуть аргументувати, чому саме їхнє місто має стати молодіжною столицею 2020 року.

У Наглядовій раді зазначили, що перший етап відбору був складний і неймовірно мотивуючий – всі 48 міст, які подалися на конкурс у цьому році, продемонстрували зростання порівняно з попередніми роками, динаміку в своєму розвитку і новий рівень діалогу молоді і муніципалітетів.

Ініціаторами національного конкурсу «Молодіжна столиця України» є Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України та Український інститут міжнародної політики.

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Офіційний старт конкурсу було оголошено 14 вересня, до 30 жовтня тривав прийом заявок, зараз іде процес розгляду та оцінювання цих заявок, до 10 грудня пройде фінальний відбір, і вже 31 грудня місто-переможець офіційно набуде статусу молодіжної столиці України 2020 року.

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та органами місцевого самоврядування, а також сприяння створенню умов для розвитку молоді в містах України.

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