У конкурсі "Молодіжна столиця України" визначили 10 фіналістів

Наглядова рада національного конкурсу «Молодіжна столиця України 2020» визначила 10 міст-фіналістів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За підсумками оцінювання заявок від міст, члени наглядової ради визначили топ-10 міст, які вийшли до другого етапу національного конкурсу. Ними стали міста: Вінниця, Івано-Франківськ, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Тернопіль, Умань, Харків, Хмельницький та Чернівці», - повідомив голова Наглядової ради Олександр Ярема.

Фінальний етап конкурсу відбудеться 10 грудня – до Києва прибудуть делегації від міст-фіналістів і публічно, за участі представників міської влади та молоді, будуть аргументувати, чому саме їхнє місто має стати молодіжною столицею 2020 року.

У Наглядовій раді зазначили, що перший етап відбору був складний і неймовірно мотивуючий – всі 48 міст, які подалися на конкурс у цьому році, продемонстрували зростання порівняно з попередніми роками, динаміку в своєму розвитку і новий рівень діалогу молоді і муніципалітетів.

Ініціаторами національного конкурсу «Молодіжна столиця України» є Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України та Український інститут міжнародної політики.

Офіційний старт конкурсу було оголошено 14 вересня, до 30 жовтня тривав прийом заявок, зараз іде процес розгляду та оцінювання цих заявок, до 10 грудня пройде фінальний відбір, і вже 31 грудня місто-переможець офіційно набуде статусу молодіжної столиці України 2020 року.

Основною метою конкурсу є активізація співпраці між молоддю та органами місцевого самоврядування, а також сприяння створенню умов для розвитку молоді в містах України.