Соціальний проект “Шахтаря” визнаний кращим в Європі

У Барселоні відбулася 13 конференція European Football for Development Network (EFDN), під час якої був визначений кращий соціальний проект в Європі.

Переможцем конкурсу More than Football Award 2019 був визнаний проект Shakhtar Social “Давай, грай!”, повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Соціальний проект “Шахтаря” реалізується спільно з ДТЕК та за підтримки UEFA Foundation for Children. Наразі близько 4 500 дітей від 7 до 12 років безкоштовно займаються футболом із тренерами на 66 майданчиках в 33 містах України.

Усього у конкурсі брали участь близько 40 клубів континенту, але до шорт-листа претендентів на перемогу увійшли лише 4: лондонський “Челсі”, італійський “Ювентус”, шотландський “Рейнджерс” і донецький “Шахтар”.

Вручення нагороди відбулося 19 листопада на стадіоні “Камп Ноу” в Барселоні. Для “Шахтаря” ця перемога стала вже другою в історії. 2012 року проект “Сирітству - ні!” також отримав нагороду як кращий соціальний проект Європи за версією Європейської клубної асоціації (ECA).