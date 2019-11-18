Вибухи у Балаклії: 19 листопада в Охтирці оголосили день жалоби за загиблими саперами

Відповідно до розпорядження міського голови Охтирки Сумської області для вшанування пам’яті загиблих 15 листопада у Балаклеї військових дислокованої в місті військової частини А 0563 19 листопада 2019 року оголошено днем жалоби.

Про це повідомляє пресслужба Охтирської міськради.

На знак скорботи за загиблими буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій міста.

Розпорядженням передбачено обмеження та проведення розважально-концертних заходів на території міста та заборону звучання розважальної музики у закладах торгівлі, ресторанного господарства, в громадському транспорті

Внаслідок вибуху загинули військовослужбовці частини А0563 прапорщик Дмитро Мовчан та старший солдат Денис Ярмак. Крім того, солдат Денис Янчевський отримав серйозні поранення та перебуває в лікарні.

Церемонія прощання із загиблими відбудеться 19 листопада о 10.00 у приміщенні клубу військової частини.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення.

Внаслідок вибуху загинули військовослужбовці частини А0563 прапорщик Дмитро Мовчан та старший солдат Денис Ярмак. Крім того, солдат Денис Янчевський отримав серйозні поранення та перебуває в лікарні.

Також серед постраждалих двоє уродженців Чугуєва Харківської області, один з Кіровоградської області, один з Києва.

17 листопада в Харківській лікарні швидкої та невідкладної допомоги помер 43-річний водій, старший солдат, який отримав тяжкі травми в результаті вибухів. Померлий родом із Кіровоградщини.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві проводять досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду.

16 листопада Генштаб ЗСУ висловив припущення, що ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загоряння з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.