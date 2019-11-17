Вибухи у Балаклії: помер ще один військовий

Військовослужбовець, який постраждав під час вибухів на арсеналі в Балаклії 15 листопада, помер у харківській лікарні невідкладної допомоги.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Інформаційному агентстві Міністерства оборони в Харкові.

«Із глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні помер третій військовослужбовець, постраждалий 15 листопада внаслідок надзвичайної події на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення у м. Балаклія. 43-річний водій, старший солдат, отримав термічні опіки, політравму та чисельні осколкові ураження», - йдеться в повідомленні.

Цього військовослужбовця у тяжкому стані доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. Мещанінова.

«Лікарі боролися за його життя до останнього, але врятувати військового не вдалося», - зазначили в Міноборони. Померлий був родом із Кіровоградщини.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів.

За інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро зазнали поранень.

Загиблі - старший солдат і прапорщик з м. Охтирка Сумської області, військовослужбовці 91-го окремого полку оперативного забезпечення.

Постраждалі – двоє уродженців Чугуєва Харківської області, один з Кіровоградської області, один з Києва, один з Охтирки.

ДБР розпочало досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду.

16 листопада Генштаб ЗСУ висловив припущення, що, ймовірно, у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загоряння з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.