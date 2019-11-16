Вибухи у Балаклії: постраждалі отримали опіки та множинні осколкові поранення

Постраждалі під час надзвичайної події на арсеналі в м.Балаклії 15 листопада, коли на майданчику для утилізації боєприпасів сталися вибухи, отримали опіки та множинні осколкові поранення.

Про це повідомив черговий лікар Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Володимир Юр'єв, передає «Військове телебачення».

«Один із військовослужбовців був доставлений у задовільному стані до ВМКЦ Північного регіону, інші двоє військовослужбовців були направлені і залишені на попереднє лікування у лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги міста Харків. Стан їх розцінюється, як важкий», - сказав Юр'єв.

За даними лікаря, один із військових, який перебуває в лікарні невідкладної допомоги, має забій лівого ліктьового суглоба, стан пацієнта називають задовільним. Другий постраждалий – у стабільно важкому стані з множинними осколковими пораненнями черевної стінки та термічним опіком обох нижніх кінцівок. Третій хворий — у стані середньої важкості. За попередніми даними, він отримав термічний опік кінцівок і обличчя до 20% загальної площі тіла.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада о 14:30 на арсеналі в Балаклії на спеціально обладнаному майданчику для утилізації боєприпасів сталося близько 20 вибухів.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, внаслідок цієї надзвичайної події двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення.

Як повідомили в Інформаційному агентстві Міноборони в Харкові, загиблі - старший солдат і прапорщик з м. Охтирки Сумської області, військовослужбовці 91-го окремого полку оперативного забезпечення.

Постраждалі – двоє уродженців м.Чугуєва Харківської області, один - з Кіровоградської області, один - із Києва, один - із м.Охтирки.

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду.

Сьогодні Генштаб ЗСУ висловив припущення, що ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які готували для утилізації, зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

За останніми даними, оприлюдненими командувачем Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишнівського, військовий арсенал у місті Балаклія наразі безпечний для мешканців навколишніх населених пунктів.