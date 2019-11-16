Вибухи в Балаклії: у ЗСУ запевняють, що арсенал не становить загрози місцевим жителям

Військовий арсенал у місті Балаклія наразі безпечний для мешканців навколишніх населених пунктів.

Про це повідомляє АрміяInform, цитуючи командувача Сил логістики ЗСУ генерал-лейтенанта Олега Вишнівського.

"Протягом ночі визначеним складом пожежного наряду здійснювалося патрулювання технічної території. Загорань та задимлень не спостерігалося. Тому нині військовий арсенал є безпечним щодо вибухо-пожежної безпеки", − сказав Вишнівський сьогодні, 16 листопада, під час спілкування з представниками ЗМІ.

Він поінформував, що пожежу, яка виникла внаслідок вибухів на технічній території арсеналу, було локалізовано силами пожежного підрозділу військової частини та МНС.

Також військовослужбовець додав, що після подій 2017 року територія арсеналу очищена майже на 60 відсотків. Усі інші боєприпаси вивезені або складені у захищене бетонне сховище. На відкритих майданчиках боєприпаси не зберігаються.

Наразі на технічній території військового арсеналу тривають слідчі дії, інформує ЗМІ.

Як відомо, 15 листопада на спеціально обладнаному місці - майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 групами розмінування здійснювалися роботи з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. О 14:28 ймовірно у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які було підготовлено для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу “Куб”, відбулось його загорання з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.

Унаслідок надзвичайної події в Балаклії двоє військовослужбовців-саперів загинули, п’ятеро отримали поранення різного ступеня важкості: один – у важкому стані, один – середнього ступеня важкості і троє – легкого ступеня важкості.

Внаслідок був знищений також один вантажний автомобіль.