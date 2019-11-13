У громаді на Вінниччині відкрили третю мультимедійну бібліотеку

На Вінниччині у с. Паріївка, що входить до складу Іллінецької міської ОТГ, відкрили третю в об’єднаній громаді мультимедійну бібліотеку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Іллінців Олег Дмитрик.

«У Паріївці презентували сучасну мультимедійну бібліотеку. Сільська бібліотека, яка розпочала свою роботу в 1950 році, знову відкрила свої двері для читачів, але вже в осучасненому форматі - оновлено книжковий фонд, встановлено комп’ютери з доступом до мережі інтернет, ксероксну техніку, придбано плазмовий телевізор та цікаві ігри для дітей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлена бібліотека – це простір, орієнтований на усіх мешканців села, які хочуть провести час з користю. До послуг відвідувачів тут комп’ютери, інтернет та сучасне інтерактивне ТВ. Також у мультимедійній бібліотеці облаштували коворкінгові зони для навчання, спілкування та ігор; створено цифрове, книжкове і краєзнавче середовище.

Це вже третя мультимедійна бібліотека, відкрита у селах Іллінецької міської ОТГ. Нині в такому форматі працюють бібліотеки у селах Василівка та Павлівка.

Фото: facebook.com/ill.mr