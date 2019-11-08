Аварія з каретою у Львові: дівчинці загрожує втрата ноги

Стан 15-річної Олесі Шиян, яка постраждала минулої суботи під час інциденту із кіньми на головному проспекті Львова, залишається важким, але стабільним.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив судинний хірург обласної клінічної лікарні Роман Трутяк.

“Загальний стан дитини залишається важким, проте стабільним. На щастя, немає ніяких неприємних сюрпризів, але стан відповідає важкості травми. Тому поки що якісь прогнози робити зарано”,- зазначив Трутяк.

За його словами, загроза втрати кінцівки зберігається. Важко також передбачити можливі ускладнення. Тому дитині проводяться всі види профілактичних заходів для запобігання розвитку ускладнень.

Як зазначив хірург, першочерговим завданням лікарів є врятувати кінцівку. Про її функцію надалі говорити поки що складно. Питання буде стояти не в гострому періоді. Все залежить від того, як поведуть себе м`які тканини. Ознак ішемії, на щастя, немає, судини працюють, сьогодні учасники консиліуму в цьому переконались.

Як вважає Трутяк, повторні оперативні втручання можуть проводитись з метою ліквідації відмерлих тканин чи пластики. Дитині робляться складні перев`язки із застосуванням анестезії.

Як повідомляв Укрінформ, 3 листопада цього року у центрі Львова стався інцидент із прогулянковою каретою. Через запущений хуліганами феєрверк сполохані коні звернули у пішохідну зону і перекинули лаву, на якій сиділа 15-річна дівчинка. Дитина отримала відкритий перелом ноги та інші травми. Її прооперували в обласній дитячій лікарні Охмадит. Тепер стан дівчинки постійно контролюють кращі лікарі області.

Лікування дитини — дороговартісне. За словами батьків, вони щоденно витрачають на медикаменти до 10 тисяч гривень. Тому батько написав заяву на допомогу з міського бюджету. Сьогодні виконком міськради прийняв рішення виділити батькам Олесі 50 тисяч гривень. Ще 70 тисяч отримає на лікування дівчинки Охмадит. Проте цих коштів недостатньо, щоб покрити всі витрати. Тому батьки були б щиро вдячні усім небайдужим людям, які б виявили милосердя та допомогли дитині стати на ноги.