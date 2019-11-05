Доходи місцевих бюджетів цьогоріч зросли до 224 мільярдів
Про це повідомляє пресцентр ініціативи «Децентралізація».
"За 10 місяців цього року місцеві бюджети заробили утричі більше, ніж за весь 2014 рік: 224,3 млрд грн проти 68,6 млрд грн. За даними Мінфіну, якщо порівнювати з доходами січня-жовтня минулого року, то побачимо, що цьогоріч до місцевих бюджетів надійшло майже на 35 млрд грн більше", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що найбільше бюджетоутворювальним є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За вказаний період надходження від цього податку склали 133,3 млрд грн (на 23,1 млрд грн більше від минулорічного періоду).
"Нагадаємо, що впроваджуючи бюджетну децентралізацію, держава передала на рівень спроможних громад 60% ПДФО. Це заохочує громади створювати нові робочі місця", - додається у повідомленні.
Крім того, зазначається, що плати за землю надійшло 27,6 млрд грн, що на 4,9 млрд грн (або на +21,6%) більше від аналогічного періоду минулого року. На 5 млрд грн зросли фактичні надходження єдиного податку і склали 29,5 млрд грн. Фактичні надходження податку на нерухоме майно склали 4,5 млрд грн, приріст надходжень становить +34,1%.
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