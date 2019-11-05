Доходи місцевих бюджетів цьогоріч зросли до 224 мільярдів

Доходи місцевих бюджетів зросли на 35 мільярдів гривень за січень-жовтень 2019 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресцентр ініціативи «Децентралізація».

"За 10 місяців цього року місцеві бюджети заробили утричі більше, ніж за весь 2014 рік: 224,3 млрд грн проти 68,6 млрд грн. За даними Мінфіну, якщо порівнювати з доходами січня-жовтня минулого року, то побачимо, що цьогоріч до місцевих бюджетів надійшло майже на 35 млрд грн більше", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що найбільше бюджетоутворювальним є податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). За вказаний період надходження від цього податку склали 133,3 млрд грн (на 23,1 млрд грн більше від минулорічного періоду).

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"Нагадаємо, що впроваджуючи бюджетну децентралізацію, держава передала на рівень спроможних громад 60% ПДФО. Це заохочує громади створювати нові робочі місця", - додається у повідомленні.

Крім того, зазначається, що плати за землю надійшло 27,6 млрд грн, що на 4,9 млрд грн (або на +21,6%) більше від аналогічного періоду минулого року. На 5 млрд грн зросли фактичні надходження єдиного податку і склали 29,5 млрд грн. Фактичні надходження податку на нерухоме майно склали 4,5 млрд грн, приріст надходжень становить +34,1%.

Фото з відкритих джерел