Для місцевих громад підготують земельних радників

У Координаційному центрі з надання правової допомоги планують підготувати земельних радників, які працюватимуть у місцевих громадах.

Про це сказав директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк, інформує пресслужба Мін’юсту.

Зокрема Бонюк зазначив, що з відкриттям ринку землі у власників земельних паїв з’явиться багато правових питань, пов’язаних з орендною платою за ділянки, операціями купівлі-продажу.

“Важливо, щоб люди якомога раніше отримали інформацію про свої права та можливості для їх захисту. Знали, що можуть звернутися за безоплатною правовою допомогою до системи БПД”, – зазначив Бонюк.

Він також наголосив на необхідності підготовки земельних радників у місцевих громадах.

“Ми обов’язково маємо підготувати земельних радників. Це дуже дієвий інструмент для того, щоб підвищити власну правову спроможність громад. Традиція звертатися по правову пораду до сусіда чи знайомих, яка укорінилася в Україні, має зникнути”, – сказав Бонюк.

Як зазначається, земельні радники – це активні громадяни, які залучатимуться до вирішення питань у сфері земельних відносин. Так, мешканці громади, пройшовши навчання, зможуть надавати загальні поради та з’єднувати людей з фахівцями системи БПД.

Для того, щоб краще знати правові потреби учасників ринку землі, регулярно проводитимуться загальнонаціональні та локальні дослідження правових проблем землевласників та землекористувачів, інформують у пресслужбі.

Також Бонюк розповів про запровадження нового сервісу - проведення досліджень правових потреб громадян та громад.

"Цей інструмент дає можливість зрозуміти, які правові питання хвилюють людей. З початку нового року плануємо проводити соціологічні дослідження з земельної тематики", – сказав Бонюк.

За його словами, відповідно до результатів досліджень буде складено перелік питань у земельній сфері, які найбільше цікавлять землевласників та землекористувачів. Отримати правову консультацію та детальне роз’яснення з земельних питань можна буде, зателефонувавши до єдиного контакт-центру.

Бонюк наголосив, що оператори матимуть повний пакет правової інформації щодо всіх нагальних питань, які стосуються як власників земельних паїв, орендарів, так і тих, хто займається, чи хоче зайнятися аграрним бізнесом.

Окрім того, як зазначається, з урахуванням даних соціологічних досліджень буде підготовлено окремий розділ із земельних питань в українській правовій Вікіпедії – довідково-інформаційній платформі правових консультацій WikiLegalaid.

Також Бонюк зауважив, що для системи БПД “земельна” тема не нова, адже у трьох областях – Київській, Львівській та Миколаївській за підтримки Світового Банку реалізовано пілотний проєкт "Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні".

Тепер, за його словами, напрацьований досвід буде поширений на всю Україну. Зокрема, проводитиметься навчання працівників системи БПД з надання правової допомоги у сфері земельних правовідносин, у кожному центрі з надання БВПД та бюро правової допомоги працюватиме хоча б один фахівець, який спеціалізуватиметься на земельних питаннях.

Також створюватимуться спеціалізовані центри з надання БВПД, які надаватимуть комплексну допомогу, у тому числі – з земельних питань.

Фото з відкритих джерел