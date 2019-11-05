У Маріуполі запустили біогазову станцію вартістю понад €2 мільйони

На полігоні твердих побутових відходів у Маріуполі стала до ладу біогазова станція потужністю 1,2 МВт. Інвестиції в проєкт становлять понад 2 млн євро.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

«На полігоні твердих побутових відходів запустили біогазову станцію. Її потужність - 1,2 МВт. Це дозволяє виробляти з метану електроенергію. Обсяг інвестицій в проєкт склав понад 2 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ця станція була створена зусиллями групи компаній «Укртепло».

За словами першого заступника міського голови Маріуполя Михайла Когута, це дуже значуща подія для міста - проєкт дозволяє поліпшити екологічну ситуацію та безпеку на полігонах.

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«Зараз розробляється стратегія поводження з твердими побутовими відходами. Сподіваюся, що незабаром з допомогою французьких колег з фірми Beten Ingenierie ми реалізуємо проєкт управління ТПВ: від збирання сміття до його сортування і поховання», - заявив Когут.

Засновник групи компаній «Укртепло» Іван Надєїн підкреслив, що об'єкт буде виробляти понад 10 млн кВт електроенергії за рік. Крім того, це нові робочі місця і додаткові надходження до бюджету міста.

«Маріуполь сьогодні активно розвивається. Нам важливо, що місцева влада підтримує такі проєкти. Тут полігон досить потужний. Ми хочемо використовувати потенціал сміття. У будь-якій європейській країні його використовують як товар і енергію. Розраховуємо, що газу для створення електроенергії вистачить на 10-15 років», - наголосив Надєїн.