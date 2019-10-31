Милованов повідомив, де найбільша середня зарплата в Україні

Найбільша середня заробітна плата в Україні (17,114 тис. грн) зафіксована у Маріуполі. На другому місці - Київ, на третьому - Дніпро.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook із посиланням на дані Державного комітету статистики за другий квартал 2019 року.

“Де найбільша середня зарплата? В Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, чи Маріуполі? Відповідь: у Маріуполі. На другому місці - Київ, на третьому - Дніпро. Харків і Одеса ділять 4-те та 5-те місця (майже однакові зарплати)”, - написав Милованов.

Міністр оприлюднив фрагмент таблиці, з якої випливає, що, за даними Держстату, у другому кварталі 2019 року середня заробітна плата у Маріуполі становила 17,114 тис. грн, середня зарплата за запропонованими вакансіями у Маріуполі - 9,5 тис. грн.

У Києві в цей період часу, за даними Держстату, середня зарплата становила 15,561 тис. грн, середня зарплата за вакансіями - 13,9 тис. грн.

У Дніпрі середня заробітна плата у другому кварталі, за даними Держстату, становить 10,094 тис. грн, середня зарплата за вакансіями, що пропонуються на ринку праці, — 10,78 тис. грн.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, за вересень 2019 року середня номінальна зарплата в Україні становила 10,687 тис. грн, що на 18,2% більше, ніж за вересень 2018 року.