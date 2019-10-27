Милованов пропонує дискусію щодо податкової реформи

Міністр економіки Тимофій Милованов пропонує розпочати в суспільстві дискусію щодо того, яка податкова система потрібна Україні, щоб стимулювати підвищення зарплат та створення робочих місць.

Про це Милованов повідомив на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що цей пост не пропозиція податкових змін, а запрошення до дискусії про те, яка податкова система нам потрібна.

"На мою думку, найважливіший економічний актив України - це люди. Тому бажано щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю", - зазначив Милованов.

Що ж до того, звідки ж взяти податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, науковців, та на пенсії, він пропонує збільшити податки на активи - нерухомість, тощо, та залишити ПДВ.

"Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу", - додав міністр.

Він запропонував до обговорення вісім пунктів такої реформи:

1. Відмінити ЄСВ.

2. Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

3. Для компенсації підняти податок на нерухомість.

4. Також для компенсації підняти податок на землю та інші активи.

5. Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.

6. Не чіпати ПДВ. Покращити його збір.

7. Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами.

8. Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу та створення достатньої кількості робочих місць.

"Ідея цих пунктів - зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць, підвищення зарплат, та зменшення безробіття", - підкреслив Милованов.

Він зауважив також, що на практиці змінювати систему податків дуже складно. Тому що є великі видатки - на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту та науку. І будь яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити певні важливі частини суспільства без фінансування.

"Але обговорювати потенційні зміни - важливо і корисно", - додав міністр.