Бабак сказала, де зможуть працювати звільнені з РДА держслужбовці
Про це заявила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак під час години запитань до уряду у Верховній Раді України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Вивільненні в результаті оптимізації працівники РДА можуть бути працевлаштовані за результатами конкурсного відбору до виконавчих органів громад та надалі префектур”, - розповіла Бабак.
Вона пояснила, що скорочення апарату районних держадміністрацій відбудеться для того, щоб усунути дублювання повноважень цих рад та органів місцевого самоврядування.
Як повідомляв Укрінформ, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет 30 жовтня заявив, що уряд має намір звільнити 18 449 працівників районних державних адміністрацій. За його словами, це рішення дозволить підвищити ефективність роботи державних органів надалі.