На годині запитань до уряду у Раді доповідатиме міністр Бабак

Під час години запитань до уряду в п'ятницю у Верховній Раді доповідатиме міністр розвитку громад та територій Альона Бабак.

Такого рішення дійшли представники депутатських фракцій під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Визначаємо, що цієї п'ятниці під час години запитань до уряду в нас буде виступати і розповідати, відповідати на питання міністр Альона Бабак. Я прошу зібрати питання від фракцій і груп і попередити міністра щодо її участі в пленарному засіданні Верховної Ради України", - повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, 18 жовтня під час години запитань до уряду у Верховній Раді доповідав міністр оборони України Андрій Загороднюк.