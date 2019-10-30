У Сумах створені всі умови для лікування хворих з інсультом – міський голова

У Сумах створені належні умови для порятунку та лікування хворих з інсультом.

Про це під час інспектування Центральної міської лікарні заявив мер Сум Олександр Лисенко.

«В Україні щороку діагностують понад 140 тисяч випадків інсульту. У Сумах щороку захворюваність зростає на 5-10%. У 2019 році вже захворіли 750 сумчан. Саме тому для міської влади пріоритетом є створення належних умови для протидії цим недугам. З цією метою у березні на базі КНП «Центральна міська клінічна лікарня» створили Центр цереброваскулярної та серцево-судинної патології, який надає висококваліфіковану допомогу хворим з гострою і хронічною цереброваскулярною та серцево-судинною патологією», - сказав Лисенко.

За його словами, Центр забезпечений необхідним сучасним медичним обладнанням та інструментарієм, надає повний спектр медичної допомоги хворим з інсультами.

«Завдяки спільній роботі міської влади, керівництва та спеціалістів лікарні, ми рятуємо життя людей і працюємо над попередженням інсультів та інших серцево-судинних патологій», – зазначив міський голова.

Фото: smkl1.lic.org.ua